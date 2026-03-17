Un stationnement à la place d'un parc éponge

Luc Ferrandez déplore vivement la décision de l'administration Martinez Ferrada de mettre fin à un projet de parc éponge prévu cœur du vieux Hochelaga.

Ce projet, conçu pour absorber les eaux de pluie et prévenir les inondations, aurait été sacrifié pour préserver une quarantaine de places de stationnement.

Il insiste: l'embellissement et le verdissement sont des clés essentielles à l'attachement des citoyens à leur quartier.

Selon lui, protéger quelques places de stationnement au détriment de la qualité de vie relève également de l'idéologie.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi, à Lagacé le matin.