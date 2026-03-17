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Société
Débat sur la fiscalité

Taxer les riches: François Lambert s’oppose vivement à Claire Trottier

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 08:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Taxer les riches: François Lambert s’oppose vivement à Claire Trottier
Patrick Lagacé / Cogeco Média

L'homme d'affaires François Lambert réagit fermement à la campagne de Claire Trottier, héritière millionnaire qui milite pour une hausse des taxes chez les plus riches.

Pour l'ex-dragon, le problème au Québec n'est pas le manque de revenus fiscaux, mais plutôt la gestion déficiente des fonds publics par les gouvernements.

Citant des exemples de dépassements de coûts, comme à la SAAQ, Cúram ou dans le dossier Trans Mountain, il estime que l'État gaspille l'argent des contribuables. 

Écoutez François Lambert, homme d'affaires et l'ex-dragon, donner sa vision, mardi au micro de Patrick Lagacé. 

Selon lui, les entrepreneurs paient déjà leur juste part, notamment lors de la vente de leurs entreprises.

«Taxes-moi plus, no way! On en a ben en masse! [...] On ne peut plus accepter comme citoyen que le gouvernement dépense sans compter»

François Lambert - entrepreneur, homme d'affaires, auteur et conférencier

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