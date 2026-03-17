Débat sur la fiscalité

L'homme d'affaires François Lambert réagit fermement à la campagne de Claire Trottier, héritière millionnaire qui milite pour une hausse des taxes chez les plus riches.

Pour l'ex-dragon, le problème au Québec n'est pas le manque de revenus fiscaux, mais plutôt la gestion déficiente des fonds publics par les gouvernements.

Citant des exemples de dépassements de coûts, comme à la SAAQ, Cúram ou dans le dossier Trans Mountain, il estime que l'État gaspille l'argent des contribuables.

Écoutez François Lambert, homme d'affaires et l'ex-dragon, donner sa vision, mardi au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, les entrepreneurs paient déjà leur juste part, notamment lors de la vente de leurs entreprises.