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Politique provinciale
Le «Club Pays»

Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal

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Entendu dans

La commission

le 13 mars 2026 13:06

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal
Le premier café souverainiste à voir le jour se situe à Montréal. / Adobet Stock / Comeback Images

Le Club Pays est le premier café indépendantiste à voir le jour au Québec gracieuseté de l'organisation OUI Québec, s'inspirant de la Catalogne.

Souverainistes comme fédéralistes sont les bienvenus et tous les fonds serviront à financer la cause indépendantiste, souligne la présidente du regroupement.

Une expansion de ce genre de café est prévue un peu partout sur le territoire québécois.

Écoutez Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec, parler de cette ouverture, vendredi, à La commission.

«On veut créer un lieu de joie optimiste autour de notre avenir politique, ce qui nous manque beaucoup. On sent beaucoup de gens pessimistes par rapport à notre avenir.»

Camille Goyette-Gingras

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