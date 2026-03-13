Le Club Pays est le premier café indépendantiste à voir le jour au Québec gracieuseté de l'organisation OUI Québec, s'inspirant de la Catalogne.

Souverainistes comme fédéralistes sont les bienvenus et tous les fonds serviront à financer la cause indépendantiste, souligne la présidente du regroupement.

Une expansion de ce genre de café est prévue un peu partout sur le territoire québécois.

Écoutez Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec, parler de cette ouverture, vendredi, à La commission.