Récemment retraité du CH

L'ancien joueur du Tricolore David Savard s'est confié sur son implication dans le Radio-Téléthon de la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui se tient mardi.

L'ancien défenseur, qui prendra lui-même les appels des donateurs, fait le point sur sa nouvelle vie.

Malgré la nostalgie de la compétition et de la camaraderie de la chambre, Savard ne regrette pas sa décision: bien que certaines vieilles blessures refassent parfois surface, sa santé actuelle lui permet enfin de jouer pleinement avec ses enfants.

Il demeure optimiste quant à la progression du Canadien, soulignant que l'organisation suit rigoureusement un plan à long terme.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, à Lagacé le matin.