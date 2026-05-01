«David»: premier One man show de l'animateur

Le commentateur sportif de TVA Sports, Dave Morissette, présentera son tout premier one-man show, David, dont le rodage débutera en janvier prochain.
Écoutez-le discuter de ce tout nouveau pan de sa carrière, vendredi, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.
«Je veux que ça soit drôle, mais je veux que ça soit une soirée avec Dave Morissette. On parle d'anecdotes de Shawinigan, de hockey, et de comment un gars de Baie-Comeau est parti pour réaliser son rêve de jouer un jour dans la Ligue nationale, en passant par les médias. Je veux qu'on ait du plaisir ensemble. Je voulais avoir la meilleure équipe possible, je n’ai pas peur dans la vie de prendre des risques, donc là, je suis parti et je n’ai pas le choix.»
Autre sujet abordé:
- Dave était au dernier match des Canadiens à Tampa Bay.