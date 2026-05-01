Après une semaine mouvementée

Frédéric Labelle nous rappelle qu'une célébration pour le moins inusitée aura lieu le samedi 2 mai : la Journée mondiale du jardinage nu.

Si l'idée peut faire sourire sous nos latitudes — où le mercure n'affichera que 9°C —, le naturisme horticole gagne des adeptes au Québec.

Pour en savoir plus sur les bienfaits de cette pratique, Fred a consulté Arnaud Beauchamp, président de la Fédération québécoise de naturisme, ainsi que la célèbre horticultrice Marthe Laverdière, dont les avertissements sur les dangers de la faune locale ne sont pas passés inaperçus...

Écoutez les humeurs de Fred, avec le chroniqueur des réseaux sociaux Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.