La tour Transat vendue à rabais

Le chroniqueur Luc Ferrandez s'inquiète de la récente vente de la tour Transat, à un prix 30 % inférieur à son évaluation municipale.

Cette chute draconienne de la valeur marchande dans le centre-ville pourrait forcer la Ville de Montréal à des coupes budgétaires importantes ou à une augmentation des taxes résidentielles pour compenser la perte de revenus fiscaux issus du secteur commercial.

Écoutez Luc Ferrandez analyser l'impact de la crise de l'immobilier commercial sur les contribuables montréalais, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé