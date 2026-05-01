Tournée et chansons

Catherine Brisson nous transporte dans l'univers de Charlotte Cardin, dont la tournée européenne s'est arrêtée à l'Accor Arena de Paris avec des moments magiques, dont un duo avec son amoureux Aliocha.

La chanteuse, qui reviendra bientôt à Montréal pour finaliser son prochain album prévu cet automne, a également épaté la foule avec une reprise de Voyage, Voyage.

Côté international, Madonna fait danser la planète avec son nouveau titre Bring a Love en duo avec Sabrina Carpenter, tandis que Lady Gaga dévoile trois nouvelles chansons pour la trame sonore du film Le Diable s'habille en Prada 2.

Enfin, Eli Rose signe un retour remarqué avec le titre disco Elle tient debout.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, vendredi à Lagacé le matin.