L'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) sur les célèbres textos impliquant Pablo Rodriguez prend une tournure spectaculaire.

Selon des sources policières, l'unité spécialisée envisagerait désormais l'hypothèse que les messages incriminants au sujet des «brownies» aient été purement et simplement fabriqués.

Cette révélation jette un pavé dans la mare et soulève une question cruciale: si ces messages sont faux, qui avait intérêt à saboter la course à la chefferie du PLQ?

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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