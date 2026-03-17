Filmée par la «Kiss Cam» avec son PDG

Après des mois de silence, Kristin Cabot, cette ex-directrice des ressources humaines de la firme Astronomers qui avait été filmée par la «Kiss Cam» lors d’un concert de Coldplay en compagnie de son PDG, est sortie de son mutisme.

L'Américaine a choisi le micro d'Oprah Winfrey pour raconter l'envers du décor de la vidéo virale qui a bouleversé sa vie.

Dans un entretien balado d'une heure, elle décrit ce moment comme une scène d'«horreur totale», craignant instantanément la réaction de son mari, présent lui aussi dans le stade.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.