Le Québec est balayé ce matin par des vents violents atteignant jusqu'à 120 km/h, provoquant une hausse rapide des pannes d'électricité.

Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, confirme que plus de 249 000 clients ont été privés de courant mardi matin, principalement en Montérégie, dans Lanaudière et à Montréal.

La chute de branches et d'arbres sur le réseau est la cause principale de ces interruptions.

Bien que les équipes soient mobilisées depuis l'aube, les rafales en hauteur freinent les interventions dans les nacelles.

Écoutez Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, donner les détails, mardi au micro de Patrick Lagacé.

La situation demeure évolutive et le bilan pourrait s'alourdir au fil de la journée.