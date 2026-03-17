Quand la politique se mêle du sport

Le monde du sport est secoué par des enjeux politiques et sociaux majeurs.
La participation de l'Iran à la Coupe du monde de soccer devient un casse-tête pour la FIFA, alors que des négociations visent à déplacer ses matchs au Mexique en raison des tensions avec Donald Trump.
Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, à Lagacé le matin.
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