Retirer les poubelles

La Ville de Montréal lance un projet pilote au parc La Fontaine en retirant les poubelles à l'intérieur du site pour les déplacer en périphérie, espérant que les citoyens transportent eux-mêmes leurs déchets.

Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots face à cette initiative: pour lui, s'imaginer que les usagers, particulièrement lors des pique-niques estivaux, marcheront jusqu'aux limites du parc pour jeter leurs restes de poutine ou leurs bouteilles vides relève de l'utopie pure et simple.

Il souligne que le parc La Fontaine, par sa densité et sa popularité, ne peut pas être comparé à des parcs nationaux où le principe du «rapportez vos déchets» est mieux intégré.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon l'ancien maire du Plateau-Mont-Royal, la gestion des ordures dans un espace aussi fréquenté est un défi constant qui nécessite des investissements et des vidanges fréquentes, plutôt que le retrait des infrastructures. Il prédit d'ailleurs que l'expérience sera de courte durée.