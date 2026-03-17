Il a foncé sur une garderie avec son autobus

Le processus judiciaire entourant la tragédie de la garderie de Laval a franchi une étape cruciale.

Pierre Ny St-Amand, l'ex-chauffeur d'autobus qui a foncé dans l'établissement en février 2023, a été désigné «accusé à haut risque» par le juge.

Cette décision signifie que l'homme, toujours considéré comme dangereux et présentant un risque de rechute psychotique, demeurera détenu en institut psychiatrique pour une durée indéterminée.

Pour les parents des victimes, cette annonce représente une «petite victoire».

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Malgré le soulagement de voir ce chapitre judiciaire se clore, un sentiment d'injustice persiste chez plusieurs familles qui auraient souhaité un véritable procès pour aller au fond des choses.