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Hockey
Il fustige les agences de hockey

Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 09:11

Avec

Patrick Lagacé
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Dany Dubé
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Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Un dossier du Journal de Montréal a mis en lumière une réalité troublante: des agences de représentation recrutent désormais des hockeyeurs dès l'âge de 11 ou 12 ans. 

Dany Dubé n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce phénomène qu'il juge «dangereux».

Selon l'analyste, identifier le talent de façon si précoce est un pari risqué qui ignore la maturité physique variable des enfants et s'attaque à leur droit à une enfance normale.

Dany Dubé plaide pour une intervention législative, afin d'encadrer ces pratiques commerciales et protéger le développement humain des jeunes athlètes.

Écoutez Dany Dubé, l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média, expliquer sa pensée à ce sujet, lundi, à Lagacé le matin

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