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Politique
Les textos pourraient être faux, selon l'UPAC

«Bonne chance pour demander au Journal de Montréal de révéler ses sources»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Bonne chance pour demander au Journal de Montréal de révéler ses sources»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) soulève des doutes majeurs quant à l'authenticité des messages textes sur les «brownies» qui ont éclaboussé Pablo Rodriguez fin 2025. Selon des sources proches du dossier, ces textos pourraient être des fabrications destinées à nuire à l'ancien chef libéral. 

C'est du moins ce que révèle La Presse mardi matin.

Le corps policier envisage de demander au Journal de Montréal de révéler ses sources pour clarifier cette affaire, bien que l'éditeur du quotidien ait déjà manifesté son intention de protéger l'anonymat de ses informateurs.

Écoutez Patrick Lagacé commenter cet énième rebondissement dans cette saga au Parti libéral mardi dans son tour d'horizon.

Autres sujets abordés

  • Conflit au Moyen-Orient;
  • Crise énergétique à Cuba;
  • Moyens de pression: contradiction entre la Fédération des médecins spécialistes et Santé Québec;
  • La Ville de Montréal fait face à une pénurie de colmateuses pour réparer les nids-de-poule;
  • L'ancien député caquiste Claude Surprenant réclame réparation.

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