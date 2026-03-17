Les textos pourraient être faux, selon l'UPAC

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) soulève des doutes majeurs quant à l'authenticité des messages textes sur les «brownies» qui ont éclaboussé Pablo Rodriguez fin 2025. Selon des sources proches du dossier, ces textos pourraient être des fabrications destinées à nuire à l'ancien chef libéral.

C'est du moins ce que révèle La Presse mardi matin.

Le corps policier envisage de demander au Journal de Montréal de révéler ses sources pour clarifier cette affaire, bien que l'éditeur du quotidien ait déjà manifesté son intention de protéger l'anonymat de ses informateurs.

Écoutez Patrick Lagacé commenter cet énième rebondissement dans cette saga au Parti libéral mardi dans son tour d'horizon.

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