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Société
Propagande sur les réseaux sociaux

Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Alors que le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran s’intensifie, la «guerre de la perception» bat son plein.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle analyser une vidéo virale où Benjamin Netanyahu dément sa propre mort avec une désinvolture déconcertante dans un café, lundi matin, à Lagacé le matin. 

Entre les montages humoristiques de mauvais goût de la Maison-Blanche et les théories du complot persistantes, comme celle d'un Jeffrey Epstein vivant en Floride, notre chroniqueur réseaux sociaux souligne la difficulté de distinguer le vrai du faux à l’ère de l’intelligence artificielle. 

«C'est quand même révoltant quand tu vois la communication politique qui se fait avec humour [...] sur le dos de gens qui meurent, de populations déplacées.»

Frédéric Labelle

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