Propagande sur les réseaux sociaux

Alors que le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran s’intensifie, la «guerre de la perception» bat son plein.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle analyser une vidéo virale où Benjamin Netanyahu dément sa propre mort avec une désinvolture déconcertante dans un café, lundi matin, à Lagacé le matin.

Entre les montages humoristiques de mauvais goût de la Maison-Blanche et les théories du complot persistantes, comme celle d'un Jeffrey Epstein vivant en Floride, notre chroniqueur réseaux sociaux souligne la difficulté de distinguer le vrai du faux à l’ère de l’intelligence artificielle.