Nouvelles dépenses militaires du Canada

Luc Ferrandez dénonce vivement les priorités du gouvernement fédéral, alors que des compressions budgétaires majeures frappent les ressources pour les personnes en situation d’itinérance.

L’annonce de la fin de subventions pour l’aide communautaire aux campements et pour le programme «Vers un chez-soi» a provoqué la colère du chroniqueur.

Il oppose ces économies de quelques millions de dollars aux 42 milliards de dollars investis dans la défense de l’Arctique, un projet qu'il juge irréaliste et inefficace pour une moyenne puissance comme le Canada.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.