Un père a dû être maîtrisé par les policiers

Un arbitre a été blessé après un match entre deux équipes de hockey junior D, samedi soir, à l’aréna de Lac-Etchemin.

La Sûreté du Québec a dû intervenir lorsqu’un père d'un joueur a projeté un arbitre au sol à la sortie de la glace.

Écoutez l'entraîneur et bénévole au hockey à Granby, François Lemay, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que, malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures de sécurité, la pression sur les bénévoles et arbitres reste forte, et les comportements inappropriés éloignent ces derniers du sport.

François Lemay insiste sur l’importance d’un changement culturel profond pour protéger la relève sportive et favoriser un environnement sain.