«Naturellement»: son quatrième one-man-show

Dans son quatrième spectacle solo intitulé Naturellement, André Sauvé explore la relation fusionnelle qu’il entretient avec la nature depuis son village dans les Alpes.

Malgré le succès, l'humoriste ne cache pas le vertige et l'insécurité qui l'habitent chaque soir derrière le rideau.

Écoutez l'entrevue avec André Sauvé, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour lui, l'écriture reste avant tout une quête d'écho pour ne plus se sentir seul dans ses pensées.