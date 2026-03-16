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Arts et spectacles
«Naturellement»: son quatrième one-man-show

André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes
André Sauvé, lors du gala Les Olivier, en 2012. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Dans son quatrième spectacle solo intitulé Naturellement, André Sauvé explore la relation fusionnelle qu’il entretient avec la nature depuis son village dans les Alpes. 

Malgré le succès, l'humoriste ne cache pas le vertige et l'insécurité qui l'habitent chaque soir derrière le rideau. 

Écoutez l'entrevue avec André Sauvé, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour lui, l'écriture reste avant tout une quête d'écho pour ne plus se sentir seul dans ses pensées.

«À chaque fois, j'ai l'impression que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce que je m'en vais faire.»

André Sauvé

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