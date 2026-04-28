Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiens se sont entraînés à Brossard avant de s'envoler pour Tampa sans Juraj Slafkovsky et JoshAnderson;
- Martin St-Louis ne tient pas à ce que la mise en échec subie par Juraj Slafkovsky définisse la série;
- La série entre le Rocket et les Marlies comme jeudi;
- Noah Dobson a patiné avec Mike Matheson;
- On connaît les candidats du joueur le plus utile dans la LNH;
- Plusieurs Québécois repêchés par les équipes de la LCF
- Changements majeurs dans la LCF en 2027: on modifie le format des séries et la saison commence plus tôt;
- Excellent retour pour Trey Yesavage avec les Blue Jays;
- Don Mattingly est le nouveau gérant des Phillies;
- MLS: les Whitecaps sont en péril de déménager à Las Vegas.