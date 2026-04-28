 Aller au contenu
Changements majeurs dans la LCF

«Le début de la saison à la mi-mai» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
8:11

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 28 avril 2026 21:19

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Le début de la saison à la mi-mai» -Jeremy Filosa
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens se sont entraînés à Brossard avant de s'envoler pour Tampa sans Juraj Slafkovsky et JoshAnderson;
  • Martin St-Louis ne tient pas à ce que la mise en échec subie par Juraj Slafkovsky définisse la série;
  • La série entre le Rocket et les Marlies comme jeudi;
  • Noah Dobson a patiné avec Mike Matheson;
  • On connaît les candidats du joueur le plus utile dans la LNH;
  • Plusieurs Québécois repêchés par les équipes de la LCF
  • Changements majeurs dans la LCF en 2027: on modifie le format des séries et la saison commence plus tôt;
  • Excellent retour pour Trey Yesavage avec les Blue Jays;
  • Don Mattingly est le nouveau gérant des Phillies;
  • MLS: les Whitecaps sont en péril de déménager à Las Vegas.

Vous aimerez aussi

«C'est très positif: il y a un sentiment d'écoute» -Eric Myles
Le Québec maintenant
«C'est très positif: il y a un sentiment d'écoute» -Eric Myles
0:00
7:37
«Le problème est sur le premier et le deuxième trio»
Lagacé le matin
«Le problème est sur le premier et le deuxième trio»
0:00
7:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
«Danny sait très bien que je vise la NFL» -Rohan Jones
Rattrapage
Repêché par les Alouettes
«Danny sait très bien que je vise la NFL» -Rohan Jones
La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité sportive
La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser
La lettre touchante de Cole Caufield
Rattrapage
Branché sur le sport
La lettre touchante de Cole Caufield
St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité en rafale
St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité en rafale
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
La surface du Stade olympique est à vendre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité sportive en rafale
La surface du Stade olympique est à vendre
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des joueurs manquants
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
Rattrapage
Selon The Athletic
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Congédiement de Marco Donadel
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Rattrapage
Une année de plus à Michigan
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Rattrapage
Basketball
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Brendan Gallagher sent que la fin approche
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Brendan Gallagher sent que la fin approche
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Rattrapage
Élimination de l'Italie en vue du Mondial
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»