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Le survol de l'actualité sportive

La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser

par 98.5 Sports

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12:27

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 27 avril 2026 21:23

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'entraîneur Martin St-Louis a accordé un congé à ses joueurs après deux matchs intenses au Centre Bell
  • On jase encore de la mise en échec de Max Crozier aux dépens de Juraj Slafkovsky;
  • C'est sûr que le doute s'installe;
  • Brandon Hagel a inscrit six des 11 buts du Lightning;
  • L'entraîneur Jon Cooper encense Hagel, un joueur émotif, selon lui;
  • Les Sénateurs d'Ottawa, éliminés par les Hurricanes de la Caroline, entament leur bilan;
  • Les Maple Leafs de Toronto attendent la décision de Matt Sundin relativement à un rôle clé avec la formation;
  • Le CF Montréal, les Roses, le Supra et La Victoire ont tous remporté leurs matchs
  • Leylah Fernandez s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis, à Madrid.

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