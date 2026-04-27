Le survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'entraîneur Martin St-Louis a accordé un congé à ses joueurs après deux matchs intenses au Centre Bell
- On jase encore de la mise en échec de Max Crozier aux dépens de Juraj Slafkovsky;
- C'est sûr que le doute s'installe;
- Brandon Hagel a inscrit six des 11 buts du Lightning;
- L'entraîneur Jon Cooper encense Hagel, un joueur émotif, selon lui;
- Les Sénateurs d'Ottawa, éliminés par les Hurricanes de la Caroline, entament leur bilan;
- Les Maple Leafs de Toronto attendent la décision de Matt Sundin relativement à un rôle clé avec la formation;
- Le CF Montréal, les Roses, le Supra et La Victoire ont tous remporté leurs matchs
- Leylah Fernandez s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis, à Madrid.