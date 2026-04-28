Repêché par les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont sélectionné le Montréalais et ailier rapproché Rohan Jones, mardi, au repêchage de la LCF, lui qui a un contrat avec les Rams de Los Angeles.

Écoutez Rohan Jones commenter cette sélection au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Le Montréalais Rohan Jones, ancien joueur des Aigles du Collège Jean-Eudes et qui a disputé son football universitaire avec l’Université de Arkansas, a été sélectionné au huitième rang, mardi, par les Alouettes de Montréal lors du repêchage 2026 de la Ligue canadienne de football.

Jones, un ailier rapproché de six pieds trois pouces et 235 livres, a épaté avec l’Université Arkansas.

Bien qu’il ait signé un contrat avec les Rams de Los Angeles de la NFL, le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, accepte d’attendre son retour éventuel au Canada, partageant la vision de Jones de prioriser la NFL avant de rejoindre la formation montréalaise.