Série Canadiens-Lightining

La série entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay est à égalité, deux victoires de chaque côté.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens, José Théodore, commenter la série entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La situation des Canadiens rappelle douloureusement la série Canadiens-Hurricanes du début du siècle à l'ancien gardien;
- La défaite des Canadiens lors de la 4e rencontre risque de laisser des séquelles aux joueurs, estime Théodore: «On était supposés de gagner ce match»
- Cinquième duel: «Si Dobes a à voler un match, c'est le prochain»;
- «Je m'attends à ce que le Lightning domine la rencontre»;
- Le momentum est du côté du Lightning, soutient Théodore;
- Juraj Slafkovsky est une pièce maîtresse pour les Canadiens;
- Prédiction: le Lightning par deux buts, mercredi.