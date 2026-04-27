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Série Canadiens-Lightning

«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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14:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 avril 2026 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Les Canadiens et le Lightning ont deux jours de congé avant la cinquième rencontre de la série prévue, mercredi soir, à Tampa.

Écoutez l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite se pencher sur la série Canadiens-Lightning avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Waite, si les Canadiens n'ont pas joué un grand match, il estime que peu importe le résultat, le Tricolore forme une meilleure équipe que le Lightning.

«Dans chaque match, je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning, plus rapide que le Lightning et plus dangereux que le Lightning.»

Stéphane Waite

Cela dit, tout n'est pas parfait.

«Ils n'ont pas joué un bon match. Ils n'ont pas joué de la bonne façon. On fait des revirements. Plein de petites choses que je n'ai pas aimées. Des jeux un petit peu fancy. On ne va pas assez au filet. Ceci étant dit, il reste que je trouve que c'est une meilleure équipe, une équipe plus talentueuse.»

Les autres sujets discutés

  • On discute des ajustements nécessaires, notamment la séparation du premier trio (Suzuki, Caufield);
  • L'apport de joueurs comme Texier et l'importance de la profondeur du Tricolore;
  • Waite estime qu'aucun des gardiens n'a été déterminant dans les victoires ou les défaites;
  • On insère Veleno ou Gallagher?

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