Les Canadiens et le Lightning ont deux jours de congé avant la cinquième rencontre de la série prévue, mercredi soir, à Tampa.

Écoutez l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite se pencher sur la série Canadiens-Lightning avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Waite, si les Canadiens n'ont pas joué un grand match, il estime que peu importe le résultat, le Tricolore forme une meilleure équipe que le Lightning.