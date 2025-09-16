 Aller au contenu
Golf
Il espérait jouer au sein de la PGA

«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 septembre 2025 19:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
Hugo Bernard en 2013. / PC/Paul Chiasson

Le Québécois Hugo Bernard était l'un des plus beaux espoirs afin d'atteindre le circuit de la PGA, mais ça ce n'est pas concrétisé.

Écoutez Hugo Bernard parler de son parcours et des difficultés auxquelles font face les golfeurs québécois afin d'atteindre le circuit de la PGA.

Les sujets discutés

  • Hugo Bernard évoque son parcours de jeunesse qui l'a mené au golf;
  • Quand il était amateur, il pensait vivre une carrière professionnelle «raisonnable», mais ça ne fut pas le cas;
  • Il a joué au sein du circuit Latino America et le circuit PGA Tour Canada pendant quatre ans avant de mettre un terme à ma carrière.

«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets du golf. Au Québec, on est mis très jeune sur un piédestal. Et puis, quand on arrive universitaire ou professionnel, je crois qu'on frappe un mur devant nous. Je ne pense pas qu'on est prêts à ça. Je ne crois pas que ça soit relié aux terrains, parce que plusieurs d'entre nous se sont vite expatriés aux États-Unis.»

Hugo Bernard

Il souligne toutefois le manque d’encadrement des entraîneurs québécois comparé aux Américains, ainsi que l’importance du mental.

