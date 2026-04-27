La Victoire termine au premier rang de la LPHF

La Victoire de Montréal a bouclé sa saison de la LPHF au premier rang. Et selon le fonctionnement du circuit, l'équipe de la DG Danièle Sauvageau pouvait choisir son adversaire au premier tour éliminatoire.

C'est fait.

Écoutez la directrice générale de la Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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