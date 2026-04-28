La mise en échec contre Slafkovsky

Les Canadiens de Montréal sont arrivés à Tampa en vue du cinquième match de leur série contre le Lightning, qui aura lieu mercredi soir.
Écoutez Martin McGuire, lui aussi depuis Tampa, nous résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Josh Anderson et Juraj Slafkovsky étaient absents de l'entraînement, mais ils seront présents mercredi;
- Mike Matheson a patiné avec Noah Dobson avant l'entraînement de mercredi et il est à Tampa. Pourrait-il être présent mercredi? Ou vendredi?
- Des changements de trios ont été observés en raison des absents;
- Martin St-Louis refuse que la mise en échec à Slafkovsky définisse la série. Le capitaine Nick Suzuki pense la même chose.
- Des changements à prévoir pour le Tricolore, mercredi?
- Jake Evans insiste sur la nécessité de réduire les pénalités pour améliorer le rythme des Canadiens.