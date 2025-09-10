Pratique du golf au Québec

Pourquoi le Québec n'a-t-il aucun golfeur professionnel au sein de la PGA?
Écoutez Daniel Langevin, entraîneur-chef du programme Golf Québec et des Carabins de l’Université de Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'absence de terrains compétitifs au Québec;
- «Quand on parle d’enseignants ou d’entraîneurs, c'est deux mondes totalement différents»;
- Le bassin de golfeurs élites est plus restreint au Québec;
- La croissance du programme Golf Études augmente les chances d’atteindre la PGA à l’avenir.