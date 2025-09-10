Pratique du golf au Québec

 Aller au contenu
«Enseignants ou entraîneurs: deux mondes totalement différents» -Daniel Langevin

par 98.5 Sports

le 10 septembre 2025 20:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Enseignants ou entraîneurs: deux mondes totalement différents» -Daniel Langevin
Un enseignant donne des conseils de golf. / Adobe stock

Pourquoi le Québec n'a-t-il aucun golfeur professionnel au sein de la PGA?

Écoutez Daniel Langevin, entraîneur-chef du programme Golf Québec et des Carabins de l’Université de Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'absence de terrains compétitifs au Québec;
  • «Quand on parle d’enseignants ou d’entraîneurs, c'est deux mondes totalement différents»;
  • Le bassin de golfeurs élites est plus restreint au Québec;
  • La croissance du programme Golf Études augmente les chances d’atteindre la PGA à l’avenir.

