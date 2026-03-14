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Sports
Le rôle du joueur remis en question

«Ça circule partout alors qu'il n'y a pas d'enjeu sur Brendan Gallagher»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 09:44

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ça circule partout alors qu'il n'y a pas d'enjeu sur Brendan Gallagher»
Le rôle du joueur des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher a été remis en question récemment, alors qu'il dispose de moins de temps de glace. / Cogeco Média

Le rôle du joueur des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher a été remis en question par plusieurs médias récemment, alors qu'il dispose de moins de temps de glace.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Quand tu regardes ça dans l'actualité, tu as l'impression que quelqu'un chez le Canadien s'est plaint ou que Saint-Louis en a parlé. Mais il n'y a personne qui n’a parlé de rien. Mais ça circule partout, ce qui donne l'impression qu'il y a un enjeu alors qu'il n'y en a pas, d'enjeu, sur Brendan Gallagher. Et je trouve ça plate qu'on en arrive à faire ça avec un petit guerrier.»

Jean-François Baril

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