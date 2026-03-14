Le rôle du joueur remis en question

Le rôle du joueur des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher a été remis en question par plusieurs médias récemment, alors qu'il dispose de moins de temps de glace.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Quand tu regardes ça dans l'actualité, tu as l'impression que quelqu'un chez le Canadien s'est plaint ou que Saint-Louis en a parlé. Mais il n'y a personne qui n’a parlé de rien. Mais ça circule partout, ce qui donne l'impression qu'il y a un enjeu alors qu'il n'y en a pas, d'enjeu, sur Brendan Gallagher. Et je trouve ça plate qu'on en arrive à faire ça avec un petit guerrier.»