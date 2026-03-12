 Aller au contenu
Économie
Une crise prolongée pourrait compliquer le tout

Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 12 mars 2026 13:53

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Une crise prolongée pourrait faire augmenter le coût des billets d'avion / La Presse Canadienne / Darryl Dyck

En cette «période critique» de réservations des voyages pour l'été, le prix des billets d'avion a augmenté, mais de peu, explique Éric Boissoneault de l'association des agents de voyage.

Ne partons pas en peur, rassure-t-il, les compagnies d'avion ont beaucoup de capital de côté pour faire face à une hausse du prix du carburant causé par la guerre américaine en Iran.

Seul bémol: si le conflit perdurait, à ce moment-là, le prix des billets d'avion pourrait augmenter davantage.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec, relativiser le tout, jeudi, au micro de Frédéric Labelle et de Nathalie Normandeau.

