Décision du CRTC

Les frais pour résilier ou changer de forfait internet ou cellulaire seront interdits, a annoncé jeudi le CRTC. Cette modification règlementaire entrera en vigueur dès le mois de juin.
Écoutez Me Sara Eve Levac, avocate et analyste a Option Consommateurs, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.
«C'est sur que ça va favoriser la concurrence. Parce qu'en ce moment, il y avait des frais qui étaient ajoutés. C'était des frictions qui minaient la possibilité des consommateurs de changer de fournisseur s'ils le voulaient. Donc, on enlève ces barrières-là. Donc c'est plus facile après ça de magasiner, puis d'aller ailleurs. Ça va être une façon de baisser les prix que les consommateurs vont payer.»