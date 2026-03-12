Décision du CRTC

Les frais pour résilier ou changer de forfait internet ou cellulaire seront interdits, a annoncé jeudi le CRTC. Cette modification règlementaire entrera en vigueur dès le mois de juin.

Écoutez Me Sara Eve Levac, avocate et analyste a Option Consommateurs, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.