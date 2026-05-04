500 000$ plus cher que prévu

La baignade en eaux libres ne verra pas le jour, du moins pas lors des prochaines années à Lachine, étant donné le coût de 500 000 dollars plus élevé que prévu.

Une mauvaise décision, selon Luc Ferrandez, qui dénonce un manque de vision à Montréal.

Il estime que des exemples comme la plage de Verdun devraient être suivis, où l'accès au fleuve a été redonné aux citoyens.

Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez dénoncer cet abandon au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.