500 000$ plus cher que prévu

La baignade en eaux libres ne verra pas le jour, du moins pas lors des prochaines années à Lachine, étant donné le coût de 500 000 dollars plus élevé que prévu.
Une mauvaise décision, selon Luc Ferrandez, qui dénonce un manque de vision à Montréal.
Il estime que des exemples comme la plage de Verdun devraient être suivis, où l'accès au fleuve a été redonné aux citoyens.
Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez dénoncer cet abandon au micro de Patrick Lagacé, lundi matin.
«C'est une preuve de manque de vision. D'où Montréal était et d'où Montréal veut aller. Moi, chaque fois que j'ai enlevé des vidanges pour planter des arbres, je me suis fait réélire “Big time”.»