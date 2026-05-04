Un garçon malade assiste à un match du CH

Le jeune Brayden, atteint du cancer, a pu réaliser son rêve d’assister à un match des Canadiens de Montréal, vendredi dernier, grâce à l’aide de donateurs, a-t-on appris dans le quotidien Le Soleil.

C’est par un appel sur les réseaux sociaux qui a fait boule de neige que Marie-Michèle Noël a pu amener son fils voir la partie de séries éliminatoires, qui s’est révélée comme la plus belle soirée de la vu du garçon, selon ce qu’il a répété plusieurs fois à sa maman.

Écoutez Marie-Michèle Noël, maman de Brayden, suivie de Maxime Leclerc, gestionnaire d’entreprises et revendeur de billets occasionnel, sur cette touchante histoire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Peu conscient de ce qui s’en vient pour lui, Brayden entamera une chimiothérapie au cours des prochaines semaines, dans un dur combat à la Canadiens-Lightning.