Projet pilote de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal mise sur la discipline citoyenne avec un projet pilote audacieux: le retrait des poubelles au cœur du parc La Fontaine.

L'objectif est de forcer les usagers à rapporter leurs déchets vers des bacs situés en périphérie du parc.

C'est une bonne ou une mauvaise idée?

Écoutez l'éboueur et auteur du livre Ordures!, Simon Paré-Poupart, aborder le tout, lundi matin, à Lagacé le matin.