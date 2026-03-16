Projet pilote de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal mise sur la discipline citoyenne avec un projet pilote audacieux: le retrait des poubelles au cœur du parc La Fontaine.
L'objectif est de forcer les usagers à rapporter leurs déchets vers des bacs situés en périphérie du parc.
C'est une bonne ou une mauvaise idée?
Écoutez l'éboueur et auteur du livre Ordures!, Simon Paré-Poupart, aborder le tout, lundi matin, à Lagacé le matin.
«Je te sens sceptique [...] et à raison. Au Québec, à un certain moment, on jetait les déchets dans l'eau. [...] C'est une pratique qui est encore courante.»