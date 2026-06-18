Les circulaires de la semaine

C’est le moment de magasiner de la viande cette semaine alors que plusieurs pièces seront en rabais cette semaine dans les épiceries.

Les fruits de mer, notamment les crevettes et le homard, sont aussi en rabais.

Signe que l’été approche, les fraises du Québec seront aussi en spécial chez certains détaillants.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf faire le point sur les meilleurs rabais de la semaine, jeudi, à Lagacé le matin.

Brochettes de boeuf Teriyaki

1 ½ lbs de bifteck de haut de surlonge

½ tasse de vin rouge

¼ tasse huile d’olive

¼ tasse de sauce soya

1 oignon moyen en tranches minces

1 gousse d’ail hachée

2 c. a thé sel

1 c. à thé de gingembre râpé

Mélanger tous les ingrédients, ajouter le bœuf coupé en cubes et laisser mariner quelques heures au frigo.