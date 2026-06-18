 Aller au contenu
Environnement

Boucherville: des tonnes de béton déversées illégalement dans les égouts

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Boucherville: des tonnes de béton déversées illégalement dans les égouts
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Dans son coup de gueule, jeudi, le chroniqueur Luc Ferrandez dénonce un scandale environnemental majeur survenu à Boucherville.

Une compagnie de béton a déversé pas moins de 103 tonnes de béton contaminé — l'équivalent de sept camions pleins — directement dans le canal et le réseau d'égouts pluviaux.

Ce cas est loin d'être isolé pour Béton Provincial, qui s'est fait prendre à sept reprises dans les douze derniers mois et une trentaine de fois au fil des ans pour des pratiques similaires.

Face à ce travail colossal de nettoyage estimé à plus d'un million de dollars pour la municipalité, la preuve s'avère toutefois complexe à établir juridiquement pour chaque segment du réseau.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Pour contrer ces délits répétitifs et l'insuffisance des inspecteurs, Luc Ferrandez propose de s'inspirer des méthodes strictes du milieu antidopage sportif, incluant des visites inopinées et l'obligation absolue de dénonciation pour les employés témoins de tels gestes.

Vous aimerez aussi

DSN: implantation réussie mais «trop tôt pour voir des bénéfices réels»
Lagacé le matin
DSN: implantation réussie mais «trop tôt pour voir des bénéfices réels»
0:00
9:31
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
Radio textos
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
0:00
24:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les repas de la fête des Pères et la Saint-Jean à l’honneur
Rattrapage
Les circulaires de la semaine
Les repas de la fête des Pères et la Saint-Jean à l’honneur
«Le rap québécois a évolué, il a pris beaucoup de maturité» -Koriass
Rattrapage
Il sera aux Francos jeudi soir
«Le rap québécois a évolué, il a pris beaucoup de maturité» -Koriass
Bilan à la CAQ: «Il n'y a personne qui a fait autant que Dubé» -Luc Ferrandez
Rattrapage
À quelques mois des élections
Bilan à la CAQ: «Il n'y a personne qui a fait autant que Dubé» -Luc Ferrandez
Aider les jeunes à démêler le vrai du faux sur les médias sociaux
Rattrapage
À quelques mois des élections
Aider les jeunes à démêler le vrai du faux sur les médias sociaux
«Montréal, faites du bruit»: des initiatives pour propulser les artistes d'ici
Rattrapage
Faire rayonner le français
«Montréal, faites du bruit»: des initiatives pour propulser les artistes d'ici
Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»
Rattrapage
Mondial 2026
Le Canada se mesure au Qatar
Mondial: «Avec une victoire, ce serait une qualification quasiment automatique»
Mystère à Saint-Jean-sur-Richelieu: un hélicoptère irrégulier sème le trouble
Rattrapage
115 plaintes depuis avril
Mystère à Saint-Jean-sur-Richelieu: un hélicoptère irrégulier sème le trouble
ACEUM: «À un moment donné, Trump réalise que son bluff ne fonctionne pas»
Rattrapage
Négocier, façon Donald Trump
ACEUM: «À un moment donné, Trump réalise que son bluff ne fonctionne pas»
DSN: implantation réussie mais «trop tôt pour voir des bénéfices réels»
Rattrapage
À Montréal
DSN: implantation réussie mais «trop tôt pour voir des bénéfices réels»
Départ de Mathieu Lacombe: «C’est deux ministres coup sur coup»
Rattrapage
Vague de départs
Départ de Mathieu Lacombe: «C’est deux ministres coup sur coup»
Pokémon: des cartes de grande valeur ciblées par des jeunes voleurs à Laval
Rattrapage
Vols qualifiés violents
Pokémon: des cartes de grande valeur ciblées par des jeunes voleurs à Laval
Le cri du cœur d'un père face à l'abandon des jeunes adultes handicapés
Rattrapage
Arrêt des services scolaires à 21 ans
Le cri du cœur d'un père face à l'abandon des jeunes adultes handicapés
L'IA comme assistante de magasinage: les Québécois en profitent
Rattrapage
Décision d'achat
L'IA comme assistante de magasinage: les Québécois en profitent
Hommage cynique à Jean Boulet: «Je serais gêné si j'étais un syndiqué de la CSN»
Rattrapage
Publication controversée
Hommage cynique à Jean Boulet: «Je serais gêné si j'étais un syndiqué de la CSN»