Environnement

Dans son coup de gueule, jeudi, le chroniqueur Luc Ferrandez dénonce un scandale environnemental majeur survenu à Boucherville.

Une compagnie de béton a déversé pas moins de 103 tonnes de béton contaminé — l'équivalent de sept camions pleins — directement dans le canal et le réseau d'égouts pluviaux.

Ce cas est loin d'être isolé pour Béton Provincial, qui s'est fait prendre à sept reprises dans les douze derniers mois et une trentaine de fois au fil des ans pour des pratiques similaires.

Face à ce travail colossal de nettoyage estimé à plus d'un million de dollars pour la municipalité, la preuve s'avère toutefois complexe à établir juridiquement pour chaque segment du réseau.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Pour contrer ces délits répétitifs et l'insuffisance des inspecteurs, Luc Ferrandez propose de s'inspirer des méthodes strictes du milieu antidopage sportif, incluant des visites inopinées et l'obligation absolue de dénonciation pour les employés témoins de tels gestes.