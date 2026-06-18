Faire rayonner le français

l'équipe aborde les nombreuses initiatives récemment dévoilées pour faire rayonner la musique d'ici.

Lancé à la Maison symphonique dans le cadre des Francos, le mouvement «Montréal, faites du bruit» rassemble une cinquantaine d'organisations — dont l'ADISQ et le Conseil des arts de Montréal — pour promouvoir la musique francophone auprès des nouveaux arrivants, des écoles et dans l'espace public.

D'autres projets majeurs verront le jour, tels que de nouveaux prix créés par Cogeco Média, ainsi qu'une campagne de mobilisation pour inciter les entreprises à diffuser plus de chansons francophones au travail.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point jeudi à Lagacé le matin.