À Montréal

Quelques semaines après le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) dans les établissements du nord de l’île de Montréal, l’administration dresse un bilan positif.

Des ajustements ont été nécessaires, notamment pour l’affectation des tâches des médecins ou encore dans la vérification des listes de médicaments qui vient compliquer le travail des pharmaciens.

Écoutez la PDG de Santé Québec Nord-de-l'Île-de-Montréal, Adélaïde de Melo, faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, il est encore trop tôt pour observer une augmentation de la performance des établissements qui utilisent le DSN.