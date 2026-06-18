Arrêt des services scolaires à 21 ans

Au Québec, lorsque les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle atteignent l'âge de 21 ans, le système scolaire cesse brusquement de les prendre en charge.

C'est la dure réalité à laquelle fait face Benoît Bachand, le père de Charlotte, une jeune femme de 21 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne.

Malgré ses beaux progrès des dernières années et des démarches prometteuses pour intégrer l'éducation des adultes, Charlotte s'est vu refuser une place, plongeant sa famille dans l'incertitude et la détresse face à ce vide de services.

Écoutez le père de famille Benoît Bachand faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.