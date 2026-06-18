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Arrêt des services scolaires à 21 ans

Le cri du cœur d'un père face à l'abandon des jeunes adultes handicapés

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 07:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le cri du cœur d'un père face à l'abandon des jeunes adultes handicapés
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Au Québec, lorsque les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle atteignent l'âge de 21 ans, le système scolaire cesse brusquement de les prendre en charge.

C'est la dure réalité à laquelle fait face Benoît Bachand, le père de Charlotte, une jeune femme de 21 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne.

Malgré ses beaux progrès des dernières années et des démarches prometteuses pour intégrer l'éducation des adultes, Charlotte s'est vu refuser une place, plongeant sa famille dans l'incertitude et la détresse face à ce vide de services.

Écoutez le père de famille Benoît Bachand faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On se couche le soir, on pense à ça, on a de la misère, les émotions montent [...] Nos enfants, on veut le meilleur pour eux autres [...] On dirait que le système s'efface d'un coup sec après, c'est un gros trou noir.» 

Benoît Bachand

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