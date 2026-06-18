La valeur croissante des cartes Pokémon à collectionner attire l'attention des criminels à Laval.

La police locale a récemment arrêté dix jeunes, âgés de 16 à 18 ans, impliqués dans une série de vols qualifiés violents visant des vendeurs sur la plateforme Marketplace.

Les suspects utilisaient un modus operandi bien rodé, allant jusqu'à asperger leurs victimes de poivre de cayenne pour s'emparer des cartes de grande valeur.

Écoutez Nicolas Mongeau, porte-parole de la Police de Laval, faire le point à Lagacé le matin.