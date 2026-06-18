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Vague de départs

Départ de Mathieu Lacombe: «C’est deux ministres coup sur coup»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Départ de Mathieu Lacombe: «C’est deux ministres coup sur coup»
Le ministre Mathieu Lacombe ne sera pas candidat pour la CAQ en octobre prochain. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Au lendemain de l’annonce du départ de Jean Boulet de la vie politique, c’est au tour d'un autre ministre, Mathieu Lacombe, d'annoncer qu’il ne sera pas candidat pour la Coalition avenir Québec en octobre prochain.

Élu depuis 2018 dans la circonscription de Papineau, en Outaouais, il a été successivement ministre de la Famille puis ministre de la Culture.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Malgré cette vague de départs, il estime que la CAQ aura des candidats dans toutes les circonscriptions en octobre prochain.

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