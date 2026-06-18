Au lendemain de l’annonce du départ de Jean Boulet de la vie politique, c’est au tour d'un autre ministre, Mathieu Lacombe, d'annoncer qu’il ne sera pas candidat pour la Coalition avenir Québec en octobre prochain.

Élu depuis 2018 dans la circonscription de Papineau, en Outaouais, il a été successivement ministre de la Famille puis ministre de la Culture.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Malgré cette vague de départs, il estime que la CAQ aura des candidats dans toutes les circonscriptions en octobre prochain.