Pourquoi autant de pannes?

Paule Veilleux-Turcotte, porte-parole d'Hydro-Québec, aborde les pannes d'électricité majeures touchant des milliers de foyers à la suite d'orages violents.

Elle explique que les pannes découlent de l'enclenchement de mécanismes de protection et de la chute de branches sur les lignes.

Bien que Nathalie Normandeau évoque une perception de fragilité du réseau, la porte-parole assure que les efforts d'élagage portent leurs fruits, les pannes ayant diminué de 6 % l'année dernière.

Hydro-Québec investit d'ailleurs 170 millions cette année pour poursuivre ces interventions ciblées.

Écoutez Paule Veilleux-Turcotte, porte-parole à Hydro-Québec, expliquer le tout, jeudi après-midi à La commission.