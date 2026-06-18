Publication controversée

Alors que le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections, la CSN lui a rendu un hommage douteux sur ses réseaux sociaux.
On peut y voir une effigie en papier mâché du ministre, inquiet en regardant ce qui arrive au-dessus de lui.
Cette caricature est particulièrement semblable à celle qui avait été décapitée lors des manifestations de la Fête des travailleurs. Le ministre avait d’ailleurs porté plainte au SPVM à la suite de ces événements.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter le tout, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.
«Est-ce que c'était nécessaire de faire ça, surtout dans le contexte de ce qui s'est passé, avec les gestes disgracieux de Jean Boulet en papier mâché ? Vraiment, je serais gêné si j'étais un syndiqué de la CSN.»
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