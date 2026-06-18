Il sera aux Francos jeudi soir

Dix ans après une soirée historique pour le rap québécois aux Francos de Montréal, Koriass s’apprête à remonter sur scène jeudi soir pour un spectacle célébrant cette riche évolution.

Le rappeur pose un regard lucide sur la maturité et la diversification de son genre musical, depuis les revendications marquantes du collectif Le 83 en 2002.

Koriass revisite ses classiques et son nouvel album, Sept ans de malheur, une œuvre façonnée de manière spontanée.

Il laisse d'ailleurs planer le mystère quant à la présence sur scène de son légendaire collaborateur, Daniel Bélanger...

Écoutez Koriass, rappeur québécois, au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.