L'ambulancier paramédical Marc-André Provost entame jeudi un périple à pied entre Montréal et Québec pour attirer l'attention sur l'impasse des négociations entourant le renouvellement de la convention collective des paramédics, échue depuis plus de trois ans.

Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, il prévoit marcher entre 35 et 40 kilomètres par jour pour atteindre la capitale mercredi prochain.

Ce geste d'éclat vise à dénoncer la lenteur des discussions avec le gouvernement du Québec, alors que le moral des troupes sur le terrain est au plus bas.

Écoutez Marc-André Provost aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Un blitz de négociation est d'ailleurs attendu pour le début du mois de juin.