La technologie hybride dérange

Le début de saison de Formule 1 est ébranlé par la contestation entourant la nouvelle technologie hybride, que Max Verstappen a comparée à de la « Formule E sous stéroïdes ».

À ces tensions techniques s'ajoute la menace d'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite, ce qui pourrait priver les amateurs de compétition pendant cinq semaines consécutives.

Écoutez le chroniqueur et animateur Louis Jean commenter l'actualité sportive, vendredi, au micro de Philippe Cantin.