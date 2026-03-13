20 points dans un 127e match consécutif

L'Ontarien Shai Gilgeous-Alexander a marqué l'histoire de la NBA jeudi soir en enchaînant un 127e match consécutif d'au moins 20 points, brisant ainsi un record vieux de plus de six décennies.
Écoutez le chroniqueur sportif et animateur Louis Jean commenter l'actualité sportive, vendredi, au micro de Louis Jean.
«Il est le meilleur joueur de la NBA depuis quelques années déjà. Le record qu’il a fait tomber est un monument car il appartenait à une légende, un immense joueur. Wilt Chamberlain avait réussi 126 matchs de suite avec au moins 20 points. [...] Jordan ne l'a pas fait. LeBron James ne l'a pas fait non plus, tout comme Kobe. »
Autres sujets abordés
- Les Canadiens de Montréal affronteront les Sharks de San José, samedi soir, au Centre Bell;
- «Martin St-Louis se montre très ambivalent quant au rôle de Brendan Gallagher», -Louis Jean.