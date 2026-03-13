20 points dans un 127e match consécutif

L'Ontarien Shai Gilgeous-Alexander a marqué l'histoire de la NBA jeudi soir en enchaînant un 127e match consécutif d'au moins 20 points, brisant ainsi un record vieux de plus de six décennies.

Écoutez le chroniqueur sportif et animateur Louis Jean commenter l'actualité sportive, vendredi, au micro de Louis Jean.