Un jeune homme de 20 ans, Lucas Choquette, a comparu mercredi par visioconférence au palais de justice de Montréal pour faire face à une accusation de meurtre non prémédité sur son père, Marc-Antoine Choquette.

Le corps de la victime de 60 ans a été découvert mardi soir dans un logement de la rue Masson, mais les faits pourraient remonter à lundi dernier.

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, alors que le suspect ne semble pas posséder d'antécédents criminels.

