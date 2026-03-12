Dixième année de la campagne Différent comme toi

La fondation Véro et Louis, qui, avec ses maisons, sert à créer un milieu de vie de longue durée adapté aux personnes autistes de 21 ans et plus, lance jeudi sa campagne annuelle Différent comme toi, qui a maintenant dix ans.

Écoutez Véronique Cloutier, à l'origine de cette initiative, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.