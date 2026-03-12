Dixième année de la campagne Différent comme toi

La fondation Véro et Louis, qui, avec ses maisons, sert à créer un milieu de vie de longue durée adapté aux personnes autistes de 21 ans et plus, lance jeudi sa campagne annuelle Différent comme toi, qui a maintenant dix ans.
Écoutez Véronique Cloutier, à l'origine de cette initiative, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je trouve ça très émouvant d'aller dans la maison, puis de voir nos résidents heureux qui font du progrès. La maison est adaptée aux besoins des adultes autistes qui ne sont pas autonomes. Ça nous a touchés de pouvoir non seulement leur offrir un quotidien qui leur ressemble, mais aussi de les faire vivre dans la dignité et l'épanouissement dans leur réalité. Ça donne une paix d'esprit aux familles.»